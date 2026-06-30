Le 5 à 7 du mardi Madranges mardi 30 juin 2026.

Madranges

Le 5 à 7 du mardi

Salle des fêtes Madranges Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 17:00:00

fin : 2026-11-24 19:00:00

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10

Tous les mardis à la salle polyvalente de Madranges de 17h à 19h. Marché de producteurs (pain bio, légumes, viandes, fromages, bière, savons, miel, épicerie, …) .

Salle des fêtes Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 05 72 17 le5a7dumardi@gmail.com

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English : Le 5 à 7 du mardi

L’événement Le 5 à 7 du mardi Madranges a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze