Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse. Saint-Privé
Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse. Saint-Privé vendredi 29 mai 2026.
Saint-Privé
Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse.
Salle culturelle de Saint-Privé Saint-Privé Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Le 9 ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse! Exposition-Concours Harpignies Jeunesse . Le thème 2026 est Ce matin, en me promenant, j’ai vu . Comme chaque année, les écoles et collèges ont répondu présents. Venez les retrouver et découvrir les créations de nos graines d’artistes …
Remise des prix le samedi 17 h 30. .
Salle culturelle de Saint-Privé Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 83 36 lesamisdharpignies@gmail.com
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English : Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse.
L’événement Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse. Saint-Privé a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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