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Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse. Saint-Privé

Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse. Saint-Privé vendredi 29 mai 2026.

Adresse : Salle culturelle de Saint-Privé

Ville : 89220 Saint-Privé

Département : Yonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Privé

Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse.

Salle culturelle de Saint-Privé Saint-Privé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 10:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

Le 9 ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse! Exposition-Concours Harpignies Jeunesse . Le thème 2026 est Ce matin, en me promenant, j’ai vu . Comme chaque année, les écoles et collèges ont répondu présents. Venez les retrouver et découvrir les créations de nos graines d’artistes …
Remise des prix le samedi 17 h 30.   .

Salle culturelle de Saint-Privé Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 83 36  lesamisdharpignies@gmail.com

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English : Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse.

L’événement Le 9ème rendez-vous annuel avec notre jeunesse. Saint-Privé a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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