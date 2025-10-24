Le bal des oiseaux – Cie Sapage Nocturne Square de la Halvêque Nantes

Le bal des oiseaux – Cie Sapage Nocturne Square de la Halvêque Nantes samedi 4 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-04 20:00 – 23:15

Gratuit : oui Entrée libre Tout public, Jeune Public, En famille – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Bal Samedi 4 juillet 2026 à 20h au Square de la Halvêque Après 4 années passées à faire grandir des projets artistiques, le jumelage entre Mixt et le quartier La Halvêque prend fin… Une page se tourne et Mixt la tourne de la plus belle des manières avec « Le Bal des oiseaux », un bal musical, immersif et costumé ! Réservez votre samedi 4 juillet pour une soirée placée sous le signe de la rencontre et du partage. À la croisée du concert, du spectacle et du bal costumé, « Le Bal des oiseaux » propose un pas de côté vers les rythmes chauds de la musique Exotica de Tiki Paradise. Progressivement, jusqu’à “l’envol” final, des personnages grimés aux identités multiples, à la fois meneurs de danse, diva quasi divines ou oiseaux imaginaires font leur apparition. Et ce n’est pas tout : le public est lui aussi invité à emprunter habits de lumière et costumes à l’imaginaire exotique auprès de la costumerie Des Habits et Vous. On se fait beau, on parade, on lâche prise ! Tout public à partir de 6 ans Durée : 3h15

Square de la Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://mixt.fr