Présenté par Martin LEGROS

Piano : Pierre-François BLANCHARD

La philosophie, ce ne sont pas seulement des idées et des concepts en pagaille, c’est une succession ininterrompue de débats où les grands penseurs s’opposent frontalement, à coup d’arguments, d’exemples… et parfois de mauvaise foi.

Après avoir parcouru les grands concepts de l’histoire de la philosophie, nous nous intéresserons dans cette nouvelle saison du Bal des philosophes, aux grandes disputes philosophiques.

30/9 Existe-t-il un droit de mentir ? (Emmanuel Kant vs Benjamin Constant)

14/10 Y a-t-il une raison du plus fort ? (Socrate vs Calliclès)

25/11 L’homme est-il naturellement bon… ou méchant ? (Jean-Jacques Rousseau vs Thomas Hobbes)

9/12 Les femmes vont-elles rendre les hommes meilleurs ? (Simone de Beauvoir vs Arthur Schopenhauer)

27/1 La vérité, invention ou découverte ? (Nietzsche vs Platon)

10/3 L’âme est-elle dissociée du corps ? (Descartes vs Merleau-Ponty)

7/4 Avons-nous des devoirs vis-à-vis de nous-mêmes ? (Simone Weil vs Ruwen Ogien)

À chaque fois, nous referons le match, texte en main. Car la pensée a besoin de confrontation pour mettre au clair ses raisons.

Martin Legros rejoue le match des grandes disputes de l’histoire de la philosophie …

Le mardi 10 mars 2026

de 19h00 à 20h30

payant Tarif Réduit : 10 EUR

Tarif Normal : 15 EUR Public jeunes et adultes.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

