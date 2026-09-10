Le Bal Folk, Quai des Chaps, Nantes

Informations pratiques

Le Bal Folk 11 et 12 septembre Quai des Chaps Loire-Atlantique

16 et 12 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T19:30:00+02:00 – 2026-09-11T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-12T00:00:00+02:00 – 2026-09-12T02:00:00+02:00

Au programme :

19h30 : ouverture des portes

20h : Initiation aux danses de bal

21h : bal avec 2 groupes Balla Marcelina et Mamoutte

00h30 – 2h : bœuf (consigne dispo sur place)

Bar et restauration sur place.

LES GROUPES

Balla Marcelina

Balla Marcelina est un groupe né il y a 2 ans d’une volonté de jouer en acoustique de la musique issue de morceaux traditionnels populaires. Musique italienne, klezmer, tsigane, grecque ou brésilienne, les musicien.ne.s partagent ces mélodies aux sonorités variées arrangées pour voix, violon, accordéon, saxophone, contrebasse et percussions. Leur univers voguent entre airs familiers ou méconnus, joués en toute liberté, avec l’envie d’y mêler des moments improvisés.

Mamoutte

Quartet féminin pas encore fossilisé. Avec sa laine folk au caractère bien trempé et ses compositions originales aux arrangements pachydermiques, Mamoutte va vous faire taper des pieds.

Accordéon, violoncelle, flûte traversière, percussions et chant : bienvenue dans ce curieux bordel. Mamoutte, c’est du feu aux poils longs.

Vanessa Berthomé, Percussions Marie Tissier, Violoncelle Jule Burguière, Accordéon diatonique, Carmen Leroy : Flûte traversière

Quai des Chaps 378 Route de Sainte Luce, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/a-deux-bals/evenements/bal-folk-de-rentree-2026?fbclid=IwY2xjawUGQS9wZG9mAWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMGJCdklFT1A2d1lzSFZKRTVzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeBN6yK8ucF5fBdh8MHqj5lsbJA2geUcH7NXDpFSgEp_c3EDTUKE7iSyKQw9M_aem_c8tSEp9OclVnGEyW2NFw5w »}]

Rendez-vous pour ce bal folk à Quai des Chaps (sur parquet, sous chapiteau ) danse bal populaire