Le bal hivernal des oiseaux

Assay Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

A la fin de l’automne, certains oiseaux commencent à arriver chez nous pour y passer l’hiver. Ce sont les oiseaux hivernants, qui, pour un bon nombre, trouvent refuge près des plans d’eau. L’étang d’Assay est un endroit remarquable pour observer une diversité de canards, hérons ou grèbes.

Inscriptions indispensables en lien https://www.helloasso.com/associations/lpo-centre-val-de-loire/evenements/le-bal-hivernal-des-oiseaux 5 .

Assay 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 51 81 84 indre-et-loire@lpo.fr

English :

At the end of autumn, some birds begin to arrive in our region to spend the winter. These are the wintering birds, many of which find refuge near bodies of water. The Etang d’Assay is a remarkable place to observe a diversity of ducks, herons and grebes.

L’événement Le bal hivernal des oiseaux Assay a été mis à jour le 2026-02-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme