le Baluche Disco Club invite au Sew le Petit Bain Le Sew Morlaix Morlaix

Morlaix

le Baluche Disco Club invite au Sew le Petit Bain

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

Le BALUCHE DISCO CLUB fait son grand retour au SEW cet été !

Pour cette soirée, le Baluche invite LE PETIT BAIN !

Pour le plus grand plaisir des amateurs et amatrices du dance-floor du SEW et les autres, cette discothèque éphémère, qui a déjà fait escale à Carantec, Locquirec et déjà au SEW en 2018, s’y installera à nouveau pour une résidence estivale dans la grande salle de spectacle. Trois soirées d’exception promettent une ambiance survoltée et festive ! À l’image de ce que le lieu propose tout au long de l’année avec ses soirées club, le SEW cet été va ressortir sa boule à facettes, ses paillettes et mettre ses habits de lumière qui lui vont si bien. Trois soirées, et des invités de marque qui de mieux que les talentueux DJs des soirées Coatelan Club, Pumpelop, Funky Touch ou encore Le Petit Bain pour sublimer la fête ? Aux platines, les djs enchaineront les tubes incontournables ou hits oubliés pour faire vibrer la salle et bouger les corps. Attention, préparez-vous cette Dream Team nocturne est la pour célébrer la fête et faire monter la température du SEW tout l’été, avec un seul mot d’ordre pour ces événements estivaux danser, danser et encore danser !

Horaires de 22h à 03h30

Soirée club Accès interdit aux mineurs. .

Le Sew Morlaix 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement le Baluche Disco Club invite au Sew le Petit Bain Morlaix a été mis à jour le 2026-06-09 par OT BAIE DE MORLAIX