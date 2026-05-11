Ciné-créatif Les tourouges et les toubleus SEW Manufacture des Tabacs Morlaix
Ciné-créatif Les tourouges et les toubleus SEW Manufacture des Tabacs Morlaix mercredi 12 août 2026.
Morlaix
Ciné-créatif Les tourouges et les toubleus
SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Au programme du ciné-créatif un programme de courts métrages (au tarif du cinéma) Les tourouges et les toubleus , suivi par un moment créatif offert, dès 3 ans !
Ces rendez-vous proposés au SEW Manufacture des Tabacs par la librairie Dialogues, en partenariat avec le cinéma la Salamandre, permettent de prolonger l’expérience à la sortie de la séance ; de parler de ce que l’on vient de voir et aussi de développer sa créativité, en famille!
La librairie propose aussi, généralement, des livres et jeux en lien avec les films.
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Présentation du programme Les tourouges et les toubleus
37 min
Les tourouges et les toubleus un programme haut en couleur pour triompher des différences !
Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent !
Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot , d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler. .
SEW Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 10 60
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English : Ciné-créatif Les tourouges et les toubleus
L’événement Ciné-créatif Les tourouges et les toubleus Morlaix a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX
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