Le Banquet des Arts Les 9.Vin I Alsace I Art & Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade

Le Puy-Sainte-Réparade

Le Banquet des Arts Les 9.Vin I Alsace I Art & Tour Campanets

Vendredi 15 mai 2026 de 16h à 23h.

3243 ROUTE DE ROGNES D15. Domaine Tour Campanets 3243 ROUTE DE ROGNES D15 Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 212 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:00:00

fin : 2026-05-15 23:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Une rencontre d’âmes précieuses pour dévoiler un Rosé “audacieux”…

Une rencontre d’âmes précieuses pour dévoiler un Rosé “audacieux”…



Un collectif d’artistes Les 9.Vin I Alsace I Art qui rencontre la propriétaire et vigneronne du Domaine Emmanuelle Baude.

De cette union oeno-artistique est née une exposition et une cuvée spéciale !



A découvrir lors de cette soirée de vernissage.



Programme du vendredi 15 mai 2026



Exposition-Concept

Un vin objet d’art des artistes des oeuvres

Vernissage

Cooking Show Braséro

Bar à vin*



– À 16H00 Vernissage de l’exposition

– À 19H00 Présentation animée par Tessa Fernandez Comédienne Cours Florent

– À 20H30 Le Banquet. Brasero showcooking avec l’Écailler Fabrice Douheret (La Bourriche du Coin de CUCURON)



Réservez au plus tôt votre Jéroboam numéroté !

Vente exclusive pour l’exposition.



*A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

Domaine Tour Campanets 3243 ROUTE DE ROGNES D15 Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A meeting of precious souls to unveil an ?audacious? Rosé…

L’événement Le Banquet des Arts Les 9.Vin I Alsace I Art & Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme