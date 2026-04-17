Le Banquet des Arts Les 9.Vin I Alsace I Art & Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade
Le Banquet des Arts Les 9.Vin I Alsace I Art & Tour Campanets Domaine Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade vendredi 15 mai 2026.
Le Puy-Sainte-Réparade
Le Banquet des Arts Les 9.Vin I Alsace I Art & Tour Campanets
Vendredi 15 mai 2026 de 16h à 23h.
3243 ROUTE DE ROGNES D15. Domaine Tour Campanets 3243 ROUTE DE ROGNES D15 Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 212 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:00:00
fin : 2026-05-15 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Une rencontre d’âmes précieuses pour dévoiler un Rosé “audacieux”…
Une rencontre d’âmes précieuses pour dévoiler un Rosé “audacieux”…
Un collectif d’artistes Les 9.Vin I Alsace I Art qui rencontre la propriétaire et vigneronne du Domaine Emmanuelle Baude.
De cette union oeno-artistique est née une exposition et une cuvée spéciale !
A découvrir lors de cette soirée de vernissage.
Programme du vendredi 15 mai 2026
Exposition-Concept
Un vin objet d’art des artistes des oeuvres
Vernissage
Cooking Show Braséro
Bar à vin*
– À 16H00 Vernissage de l’exposition
– À 19H00 Présentation animée par Tessa Fernandez Comédienne Cours Florent
– À 20H30 Le Banquet. Brasero showcooking avec l’Écailler Fabrice Douheret (La Bourriche du Coin de CUCURON)
Réservez au plus tôt votre Jéroboam numéroté !
Vente exclusive pour l’exposition.
*A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .
Domaine Tour Campanets 3243 ROUTE DE ROGNES D15 Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A meeting of precious souls to unveil an ?audacious? Rosé…
L’événement Le Banquet des Arts Les 9.Vin I Alsace I Art & Tour Campanets Le Puy-Sainte-Réparade a été mis à jour le 2026-04-17 par Provence Tourisme