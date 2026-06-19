Osenbach

Le banquet fermier

Rue de l’étang Osenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23 12:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Un mélange audacieux entre tradition fermière et technique moderne. La puissance de notre viande de bœuf saisie juste ce qu’il faut puis marinée aux épices alsaciennes pour un cœur tendre et savoureux. Accompagné d’une salade de pomme de terre et d’une salade de chou blanc au cumin ce plat ne manquera de faire le pont entre l’Asie et l’Alsace !

Un mélange audacieux entre tradition fermière et technique moderne. La puissance de notre viande de bœuf saisie juste ce qu’il faut puis marinée aux épices alsaciennes pour un cœur tendre et savoureux. Accompagné d’une salade de pomme de terre et d’une salade de chou blanc au cumin ce plat ne manquera de faire le pont entre l’Asie et l’Alsace !

Sur l’ensemble des banquets, un bretzel de bienvenue vous est proposé ! Le repas se poursuit, avec la découverte d’un plateau de fromages au lait cru ! Pour terminer, dégustez la traditionnelle coupe glacée, composée de deux boules de glaces (parfums au choix), d’un coulis de fruit, et de chantilly fraiche de la ferme ! .

Rue de l’étang Osenbach 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 07 90 eloiserue@gmail.com

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English :

A bold blend of farm-to-table tradition and modern techniques. Our beef is seared to perfection and then marinated in Alsatian spices for a tender, flavorful center. Served with a potato salad and a white cabbage salad with cumin, this dish is sure to bridge the gap between Asia and Alsace!

L’événement Le banquet fermier Osenbach a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach