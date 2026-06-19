Osenbach

Le banquet fermier

Rue de l’étang Osenbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 12:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Célébrez la fin de l’été avec nos fameuses brochettes. Le goût authentique d’une viande saisie au feu de bois, sublimée par une savoureuse sauce aux poivres. Accompagnée de pommes de terre sautées, de salade et légumes fondants. L’accord idéal pour un moment de partage en pleine nature alsacienne.

Célébrez la fin de l’été avec nos fameuses brochettes. Le goût authentique d’une viande saisie au feu de bois, sublimée par une savoureuse sauce aux poivres. Accompagnée de pommes de terre sautées, de salade et légumes fondants. L’accord idéal pour un moment de partage en pleine nature alsacienne.

Sur l’ensemble des banquets, un bretzel de bienvenue vous est proposé ! Le repas se poursuit, avec la découverte d’un plateau de fromages au lait cru ! Pour terminer, dégustez la traditionnelle coupe glacée, composée de deux boules de glaces (parfums au choix), d’un coulis de fruit, et de chantilly fraiche de la ferme ! .

Rue de l’étang Osenbach 68570 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 07 90 eloiserue@gmail.com

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English :

Celebrate the end of summer with our famous skewers. The authentic flavor of meat seared over a wood fire, enhanced by a savory pepper sauce. Served with sautéed potatoes, salad, and tender vegetables. The perfect pairing for a moment of togetherness in the heart of the Alsatian countryside.

L’événement Le banquet fermier Osenbach a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach