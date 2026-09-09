Le barrage et les écluses de Rilly-sur-Aisne, Ecluse de Rilly, lieu-dit Saint Irénée, Rilly-sur-Aisne

Informations pratiques

Le barrage et les écluses de Rilly-sur-Aisne 19 et 20 septembre Ecluse de Rilly, lieu-dit Saint Irénée Ardennes

20 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Voies navigables de France vous invite à découvrir le barrage et les deux écluses de Rilly-sur-Aisne.

Cette visite vous permettra de comprendre le fonctionnement de ces ouvrages, avec une écluse en direction de la Meuse et une autre vers Vouziers, ainsi que leur histoire, leurs usages et leurs fonctions actuelles.

L’occasion également de découvrir le rôle du canal des Ardennes et de l’embranchement de Vouziers, et de mieux comprendre la gestion et le fonctionnement de ces voies d’eau par VNF.

Une découverte du patrimoine fluvial ardennais et de ses ouvrages.

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À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Voies navigables de France vous invite à découvrir le barrage et les deux écluses de Rilly.