Informations pratiques

Cornil

Le Battement d’ailes Atelier avec Nicolas Mathout (Fascia en mouvement Ayurvedic Yoga Massage

Lauconie Cornil Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-07-18 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Thèmes spécifiques

Libérer le bas du dos et assouplir les épaules en plus du reste du contenu car,

Nous apprendrons à masser le dos , les jambes, la nuque et le visage.

Bonus massages des mains et des oreilles

La partie massage avec les pieds aura sa place dans le déroulement de cette journée pour masser les jambes

La notion d’étirement / mise en tension fait partie intégrante de cette méthode

La thématique des fascias est très souvent abordée du fait de son cursus en Fasciathérapie

✅ Venez découvrir les bienfaits d’une méthode consacrée aux troubles du système locomoteur.

✅ Alliance entre massage et étirements, cette méthode fait ses preuves sur la bonne santé du public qui bénéficie de séances régulières.

✅ Un très bon entretien.

✨ Rien de tel pour passer une journée de détente absolue.

Sur réservation .

Lauconie Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 73 73 98

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English : Le Battement d’ailes Atelier avec Nicolas Mathout (Fascia en mouvement Ayurvedic Yoga Massage

L’événement Le Battement d’ailes Atelier avec Nicolas Mathout (Fascia en mouvement Ayurvedic Yoga Massage Cornil a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme des Contrées Vertes