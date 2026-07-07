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AGENDA · Cornil

Tournoi de pétanque Cornil

mardi 7 juillet 2026 · Cornil

Tournoi de pétanque Cornil

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Le Bourg
Ville
19150 Cornil
Département
Corrèze
Tarif

Cornil

Tournoi de pétanque

Le Bourg Cornil Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Tournoi de pétanque   .

Le Bourg Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 78 71 41 

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English : Tournoi de pétanque

L’événement Tournoi de pétanque Cornil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes

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