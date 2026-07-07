AGENDA · Cornil
Tournoi de pétanque Cornil
mardi 7 juillet 2026 · Cornil
Informations pratiques
Cornil
Tournoi de pétanque
Le Bourg Cornil Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 18:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Tournoi de pétanque .
Le Bourg Cornil 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 78 71 41
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English : Tournoi de pétanque
L’événement Tournoi de pétanque Cornil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Contrées Vertes