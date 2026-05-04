Le Beines à Bar Rue de la Porte d’Auxerre Beine
Le Beines à Bar Rue de la Porte d’Auxerre Beine vendredi 12 juin 2026.
Beine
Le Beines à Bar
Rue de la Porte d’Auxerre Cour de l’Ancienne École Beine Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-07-03 2026-07-13
Bistrot éphémère détendez-vous sous les guirlandes lumineuses, dans une atmosphère chaleureuse et cool ! .
Rue de la Porte d’Auxerre Cour de l’Ancienne École Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Le Beines à Bar
L’événement Le Beines à Bar Beine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois