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Le Beines à Bar Rue de la Porte d’Auxerre Beine

Le Beines à Bar Rue de la Porte d’Auxerre Beine vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Rue de la Porte d'Auxerre

Adresse : Cour de l'Ancienne École

Ville : 89800 Beine

Département : Yonne

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Beine

Le Beines à Bar

Rue de la Porte d’Auxerre Cour de l’Ancienne École Beine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-07-03 2026-07-13

Bistrot éphémère détendez-vous sous les guirlandes lumineuses, dans une atmosphère chaleureuse et cool !   .

Rue de la Porte d’Auxerre Cour de l’Ancienne École Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Le Beines à Bar

L’événement Le Beines à Bar Beine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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