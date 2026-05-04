Le Beines à Bar Rue de la Porte d’Auxerre Beine

Beine

Le Beines à Bar

Rue de la Porte d’Auxerre Cour de l’Ancienne École Beine Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-07-13 23:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-07-03 2026-07-13

Bistrot éphémère détendez-vous sous les guirlandes lumineuses, dans une atmosphère chaleureuse et cool ! .

Rue de la Porte d’Auxerre Cour de l’Ancienne École Beine 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le Beines à Bar

L’événement Le Beines à Bar Beine a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois