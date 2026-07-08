LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE SUR LE MARCHÉ Saint-Gaudens
samedi 18 juillet 2026 · SUR LE MARCHÉ · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE
SUR LE MARCHÉ Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez créer votre carte postale à envoyer pendant vos vacances ! Papiers découpés, ciseaux, colle… Et hop !
Atelier collage tout publics, en accès libre. .
SUR LE MARCHÉ Place Nationale Jean Jaurès Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 centredart@lachapelle-saint-jacques.com
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English :
Come design your own postcard to send while you’re on vacation! Paper cutouts, scissors, glue… And there you go!
L’événement LE BEL ÉTÉ ATELIER COLLAGE Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-06-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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