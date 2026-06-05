Le Benet Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras

Gujan-Mestras

Le Benet

Rue Edmond Daubric Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 20:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

LE BENÊT

Une comédie de boulevard d’un autre temps

Dans une maison bourgeoise pleine de secrets, un mari jaloux croit surprendre sa femme avec l’apothicaire.

Entre une belle-mère redoutable, une servante plus maligne qu’elle n’y paraît, un professeur de chant amoureux et un apothicaire opportuniste, les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’a nous conduire dans les murs d un abbé et de sa sœur, fort peu catholiques…

Manipulations

Répliques mordantes

Adultères, faux complots et vrais intérêts

Une guerre des sentiments… et des rentes !

Une pièce, absurde et délicieuse, où chacun joue sa partition… .

Rue Edmond Daubric Maison des Associations Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 96 30

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English : Le Benet

L’événement Le Benet Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Gujan-Mestras