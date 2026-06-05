Le Benet Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras
Le Benet Rue Edmond Daubric Gujan-Mestras mercredi 17 juin 2026.
Gujan-Mestras
Le Benet
Rue Edmond Daubric Maison des Associations Gujan-Mestras Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
LE BENÊT
Une comédie de boulevard d’un autre temps
Dans une maison bourgeoise pleine de secrets, un mari jaloux croit surprendre sa femme avec l’apothicaire.
Entre une belle-mère redoutable, une servante plus maligne qu’elle n’y paraît, un professeur de chant amoureux et un apothicaire opportuniste, les quiproquos s’enchaînent à un rythme effréné jusqu’a nous conduire dans les murs d un abbé et de sa sœur, fort peu catholiques…
Manipulations
Répliques mordantes
Adultères, faux complots et vrais intérêts
Une guerre des sentiments… et des rentes !
Une pièce, absurde et délicieuse, où chacun joue sa partition… .
Rue Edmond Daubric Maison des Associations Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 02 96 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Benet
L’événement Le Benet Gujan-Mestras a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Gujan-Mestras
À voir aussi à Gujan-Mestras (Gironde)
- Les Gujaneries 2026 Gujan-Mestras 5 juin 2026
- Atelier de permaculture Gujan-Mestras 6 juin 2026
- Spectacle de danse Danza “Tribu” Salle de spectacle Le Miroir Gujan-Mestras 7 juin 2026
- Sorties sur l’eau au départ du port de la Hume Gujan-Mestras 11 juin 2026
- 17ème Fétarade Gujan-Mestras 12 juin 2026