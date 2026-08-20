Le berriasien : quand un patrimoine naturel géologique local devient mondialement connu, Salle polyvalente, Berrias-et-Casteljau

Informations pratiques

Le berriasien : quand un patrimoine naturel géologique local devient mondialement connu Samedi 19 septembre, 17h00 Salle polyvalente Ardèche

à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Il s’agit, lors de cette conférence en salle par Stéphane Reboulet maitre de conférences à l’Université Lyon 1, de découvrir l’échelle des temps géologiques, sa construction et son utilité. La présentation de ce calendrier universel permettra d’illustrer quelques étages géologiques clefs, mondialement reconnus, dont fait partie l’étage du Berriasien qui a été défini à Berrias (Ardèche méridionale) au XIXe siècle.

Salle polyvalente 107 rue des écoles, 07460 Berrias Berrias-et-Casteljau 07460 Casteljau Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.parc-monts-ardeche.fr/evenements/le-calendrier-geologique-etages-et-stratotypes-lexemple-du-berriasien/?occurrence=2026-09-19 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 75 36 38 60 »}, {« type »: « email », « value »: « geolardeche@orange.fr »}]

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©Société géologique de l’Ardèche