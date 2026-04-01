Muneville-le-Bingard

Le bocage en baskets

Rdv sur le parking de l’école Muneville-le-Bingard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 09:30:00

fin : 2026-04-21 11:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Visite guidée sportive de 9 km dans les chemins creux de Muneville-le-Bingard à la poursuite de l’histoire du bocage. Chaussez vos baskets, empoignez vos bâtons, pour une alliance de sport et d’histoire en pleine nature, à un rythme dynamique et avec quelques pauses historiques. Prévoir entre 2h et 2h30 de balade, contactez-moi si temps incertain.

Jauge limitée, inscription conseillée, prévoir des espèces pour le règlement sur place. .

Rdv sur le parking de l’école Muneville-le-Bingard 50490 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

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English : Le bocage en baskets

L’événement Le bocage en baskets Muneville-le-Bingard a été mis à jour le 2026-04-13 par Coutances Tourisme