Rock n’Trail SNEH Muneville-le-Bingard

Muneville-le-Bingard

Rock n’Trail

SNEH D68 Muneville-le-Bingard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

6e édition du Rock n’Trail dans les carrières de Muneville-le-Bingard, du 24 au 26 avril.

Ce trail pas comme les autres se déroule dans un cadre unique les anciennes carrières de la commune !

Rock’n Trail mêle défi sportif et ambiance festive autour des courses de 7 km, 20 km et du grand 24 h chrono, rythmés par concerts, apéro musical, feu d’artifice et Burning Lap, village d’animations, stands gourmands et espaces de détente. Les courses jeunes et la cérémonie finale complètent le programme. Que l’on vienne pour se dépasser, soutenir ses proches ou simplement profiter du site, l’événement promet 24 heures d’énergie, de musique et de partage.

Rendez-vous le vendredi dès 18h pour les coureurs et le samedi à partir de 8h à SNEH Carrières Muneville.

Renseignements et billetterie www.rockntrail.fr .

SNEH D68 Muneville-le-Bingard 50490 Manche Normandie +33 2 31 53 94 17 contact@rockntrail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rock n’Trail

L’événement Rock n’Trail Muneville-le-Bingard a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme