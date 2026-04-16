Rock n’Trail SNEH Muneville-le-Bingard
Rock n’Trail SNEH Muneville-le-Bingard samedi 25 avril 2026.
Muneville-le-Bingard
Rock n’Trail
SNEH D68 Muneville-le-Bingard Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
6e édition du Rock n’Trail dans les carrières de Muneville-le-Bingard, du 24 au 26 avril.
Ce trail pas comme les autres se déroule dans un cadre unique les anciennes carrières de la commune !
Rock’n Trail mêle défi sportif et ambiance festive autour des courses de 7 km, 20 km et du grand 24 h chrono, rythmés par concerts, apéro musical, feu d’artifice et Burning Lap, village d’animations, stands gourmands et espaces de détente. Les courses jeunes et la cérémonie finale complètent le programme. Que l’on vienne pour se dépasser, soutenir ses proches ou simplement profiter du site, l’événement promet 24 heures d’énergie, de musique et de partage.
Rendez-vous le vendredi dès 18h pour les coureurs et le samedi à partir de 8h à SNEH Carrières Muneville.
Renseignements et billetterie www.rockntrail.fr .
SNEH D68 Muneville-le-Bingard 50490 Manche Normandie +33 2 31 53 94 17 contact@rockntrail.fr
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English : Rock n’Trail
L’événement Rock n’Trail Muneville-le-Bingard a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme
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