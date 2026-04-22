Rébénacq

Le bocage entre paysans et paysages

Place de la mairie Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

A la suite d’une visite à la ferme, découvrez l’histoire des bocages et sa biodiversité.

Places limitées.

Réservation et renseignements au 05 59 36 28 98 .

Place de la mairie Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Le bocage entre paysans et paysages

L’événement Le bocage entre paysans et paysages Rébénacq a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées