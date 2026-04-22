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Le bocage entre paysans et paysages Rébénacq

Le bocage entre paysans et paysages Rébénacq

Le bocage entre paysans et paysages Rébénacq samedi 9 mai 2026.

Adresse : Place de la mairie

Ville : 64260 Rébénacq

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Rébénacq

Le bocage entre paysans et paysages

Place de la mairie Rébénacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

A la suite d’une visite à la ferme, découvrez l’histoire des bocages et sa biodiversité.
Places limitées.
Réservation et renseignements au 05 59 36 28 98   .

Place de la mairie Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98  evenement@pyrenees-parcnational.fr

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English : Le bocage entre paysans et paysages

L’événement Le bocage entre paysans et paysages Rébénacq a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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