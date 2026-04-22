Le bocage entre paysans et paysages Rébénacq
Le bocage entre paysans et paysages Rébénacq samedi 9 mai 2026.
Rébénacq
Le bocage entre paysans et paysages
Place de la mairie Rébénacq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
A la suite d’une visite à la ferme, découvrez l’histoire des bocages et sa biodiversité.
Places limitées.
Réservation et renseignements au 05 59 36 28 98 .
Place de la mairie Rébénacq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 28 98 evenement@pyrenees-parcnational.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le bocage entre paysans et paysages
L’événement Le bocage entre paysans et paysages Rébénacq a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Rébénacq (Pyrénées-Atlantiques)
- La boucle du belvédère Rébénacq Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Le vieux château Rébénacq Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Le circuit patrimoine de la bastide de Rébénacq Rébénacq Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- La boucle du piémont ossalois à vélo Rébénacq Pyrénées-Atlantiques 1 mai 2026
- Sur les traces du château seigneurial de Rébénacq, Rébénacq, Rébénacq 28 juin 2026