Le Bois des Louvières

15 Rue de la Tour Mézières-en-Drouais Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Au cœur de la campagne de Marsauceux, la chèvrerie du Bois des Louvières vous ouvre ses portes pour une visite authentique et gourmande ! Grâce à une visite guidée et la projection d’un petit film vous pourrez vous imprégner de cet univers caprin et faire la rencontre de ces frimousses à cornes.

Intervenante Laure Milhiet

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 aux Bois des Louvières, 15 Rue de la Tour, 28500 Mézières-en Drouais 5 .

15 Rue de la Tour Mézières-en-Drouais 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the Marsauceux countryside, the Bois des Louvières goat farm opens its doors to you for an authentic, gourmet visit! Thanks to a guided tour and a short film, you can immerse yourself in the world of goats, and meet the goats themselves.

L’événement Le Bois des Louvières Mézières-en-Drouais a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX