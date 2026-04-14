Tournée commune(s) : Mézières-en-Drouais, Église Saint-Martin, Mézières-en-Drouais

Tournée commune(s) : Mézières-en-Drouais Mercredi 17 juin, 19h00 Église Saint-Martin Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00 – 2026-06-17T20:30:00+02:00

Découvrez Le directeur de théâtre du célèbre compositeur Mozart, sous la forme d’une pièce musicale interprétée par les classes de chant et de théâtre du Conservatoire de l’Odyssée, accompagnées au piano par la musicienne Aroïa Macuso Jauregui.

Rendez-vous à l’église Saint-Martin de Mézières-en-Drouais !

Église Saint-Martin 27 Rue Grande Rue 28500 Mézières-en-Drouais Mézières-en-Drouais 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Une pièce musicale interprétée par les classes de chant et de théâtre du conservatoire, accompagnés au piano par Aroïa Macuso Jauregui. théâtre chant

Agglo du Pays de Dreux