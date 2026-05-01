Sideville

Le Bois du Mont du Roc

Sideville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 16:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

C’est donc le samedi 9 mai que se dérouleront les courses. Trois propositions de trail 9km, 15km et 22km. Ainsi qu’une marche de 10km Pour un tarif unique de 7€. Les tracés proposés sont uniques ! Ils traversent des propriétés privées, ornées de buisson, de foret, de terre & d’eau. En plus d’être un pari sportif, l’APE-ROC propose un tour typique du bocage sidevillais et teurthévillais !

Les inscriptions se font via Hello Asso (sur l’affiche si jointe). .

Sideville 50690 Manche Normandie +33 6 16 89 19 48 aperpisth@gmail.com

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English : Le Bois du Mont du Roc

L’événement Le Bois du Mont du Roc Sideville a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Cotentin La Hague