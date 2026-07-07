Le Bois en Fête parking de la salle des fêtes Maillat

samedi 12 septembre 2026 · parking de la salle des fêtes · Maillat

Informations pratiques

Maillat

Le Bois en Fête

parking de la salle des fêtes 110 route de peyriat Maillat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Concours de bûcheronnage sportif , village d’exposant, exposition d’engins , buvette, restauration, concert gratuit le samedi soir.

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parking de la salle des fêtes 110 route de peyriat Maillat 01430 Ain Auvergne-Rhône-Alpes leboisenfete@gmail.com

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English :

Sport logging competition, exhibitor village, equipment exhibition, refreshment stand, food service, and a free concert on Saturday night.

L’événement Le Bois en Fête Maillat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey