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AGENDA · Maillat

Le Bois en Fête parking de la salle des fêtes Maillat

samedi 12 septembre 2026 · parking de la salle des fêtes · Maillat

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
parking de la salle des fêtes
Adresse
110 route de peyriat
Ville
01430 Maillat
Département
Ain
Tarif

Maillat

Le Bois en Fête

parking de la salle des fêtes 110 route de peyriat Maillat Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 20:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Concours de bûcheronnage sportif , village d’exposant, exposition d’engins , buvette, restauration, concert gratuit le samedi soir.
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parking de la salle des fêtes 110 route de peyriat Maillat 01430 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   leboisenfete@gmail.com

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English :

Sport logging competition, exhibitor village, equipment exhibition, refreshment stand, food service, and a free concert on Saturday night.

L’événement Le Bois en Fête Maillat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey