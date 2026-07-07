Le Bois en Fête parking de la salle des fêtes Maillat
samedi 12 septembre 2026 · parking de la salle des fêtes · Maillat
Informations pratiques
Maillat
Le Bois en Fête
parking de la salle des fêtes 110 route de peyriat Maillat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 20:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Concours de bûcheronnage sportif , village d’exposant, exposition d’engins , buvette, restauration, concert gratuit le samedi soir.
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parking de la salle des fêtes 110 route de peyriat Maillat 01430 Ain Auvergne-Rhône-Alpes leboisenfete@gmail.com
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English :
Sport logging competition, exhibitor village, equipment exhibition, refreshment stand, food service, and a free concert on Saturday night.
L’événement Le Bois en Fête Maillat a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Bugey