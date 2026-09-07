LE BON GESTE AU QUOTIDIEN AVEC SPT CEPA DU TOULOIS, CHAUDENEY-SUR-MOSELLE (54200), Chaudeney-sur-Moselle
mardi 29 septembre 2026 · CHAUDENEY-SUR-MOSELLE (54200) · Chaudeney-sur-Moselle
Informations pratiques
LE BON GESTE AU QUOTIDIEN AVEC SPT CEPA DU TOULOIS Mardi 29 septembre, 10h00 CHAUDENEY-SUR-MOSELLE (54200) Meurthe-et-Moselle
Plutôt seniors ou personnes avec problèmes de santé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T11:00:00+02:00
Séance de gym accueillant des personnes non licenciées afin de leur donner envie de nous rejoindre.
CHAUDENEY-SUR-MOSELLE (54200) 1 RUE DU COLOMBIER – SALLE DES FETES MAURICE BOUCHOT – CHAUDENEY-SUR-MOSELLE (54200) Chaudeney-sur-Moselle 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « feryclaudine47@orange.fr »}]
Séance de gym accueillant des personnes non licenciées afin de leur donner envie de nous rejoindre.