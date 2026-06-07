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Le Botrai dans tous les sens jeu de piste Saint-Trimoël

Le Botrai dans tous les sens jeu de piste Saint-Trimoël dimanche 7 juin 2026.

Adresse : La ferme du Botrai

Ville : 22510 Saint-Trimoël

Département : Côtes-d'Armor

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Trimoël

Le Botrai dans tous les sens jeu de piste

La ferme du Botrai Saint-Trimoël Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 10:00:00
fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :
2026-06-07 2026-07-08 2026-07-10

Quel animal a mis le Botrai sens dessus dessous ? Menez l’enquête en famille ou en groupe ! Adapté dès 3 ans   .

La ferme du Botrai Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23 

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English :

L’événement Le Botrai dans tous les sens jeu de piste Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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