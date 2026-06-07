Le Botrai dans tous les sens jeu de piste Saint-Trimoël dimanche 7 juin 2026.

Saint-Trimoël

Le Botrai dans tous les sens jeu de piste

La ferme du Botrai Saint-Trimoël Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-07-08 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-07-08 2026-07-10

Quel animal a mis le Botrai sens dessus dessous ? Menez l’enquête en famille ou en groupe ! Adapté dès 3 ans .

La ferme du Botrai Saint-Trimoël 22510 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 42 66 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le Botrai dans tous les sens jeu de piste Saint-Trimoël a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor