Boule-d’Amont

LE BOULÈS EN FÊTE

Casa Nostra Boule-d’Amont Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Au coeur de la Vallée du Boulès, dans la Communauté de Communes du Roussillon Conflent, les villages de Boule-d’Amont, Prunet et Belpuig et de Casefabre s’unissent le temps d’un week-end festif et convivial.

Entre randonnées découvertes, patrimoine l…

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Casa Nostra Boule-d’Amont 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 11 76 82

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English :

In the heart of the Boulès Valley, in the Communauté de Communes du Roussillon Conflent, the villages of Boule-d’Amont, Prunet et Belpuig and Casefabre join forces for a festive, convivial weekend.

With discovery hikes, local heritage and…

L’événement LE BOULÈS EN FÊTE Boule-d’Amont a été mis à jour le 2026-05-22 par OTI ROUSSILLON CONFLENT