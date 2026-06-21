Le Bourgeois Gentilhomme 38e Estivale de la Compagnie des Gens Espace Kiki de Montparnasse Châtillon-sur-Seine

Châtillon-sur-Seine

Le Bourgeois Gentilhomme 38e Estivale de la Compagnie des Gens

Espace Kiki de Montparnasse 6 Esplanade Saint-Vorles Châtillon-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07

La Compagnie des Gens revient pour l’édition 2026 de son spectacle estival, avec cette année un changement majeur à la mise en scène ! A la suite de Jacque Senelet, c’est le duo Élisabeth Hoornaert et Julien Thiéry qui prend la main, avec la volonté affirmée de conserver l’esprit de la compagnie.

Qu’on se le dise, la 38 e édition se fera en fanfare ! Accompagnée par la formidable fanfare La Peau du Zouk, la troupe composée pour l’occasion de 15 comédien.n.e.s a jeté son dévolu sur Le Bourgeois gentilhomme de Molière. Une comédie-ballet emblématique de Molière, une fanfare endiablée reprenant à sa sauce les compositions originales de Lully, tels sont les ingrédients savoureux qui ont guidé le choix de l’œuvre pour cette estival de la compagnie. Cette adaptation du Bourgeois gentilhomme s’inscrit pleinement dans l’esprit de troupe et de fête propre à la Compagnie des Gens. Entre dérision et tendresse, le public y sera invité à rire de lui-même… en musique ! Comme tous les ans, l’auberge éphémère de la compagnie proposera ses petits plats à partir de 19h30, uniquement sur réservation (tarif 15 €) .

Espace Kiki de Montparnasse 6 Esplanade Saint-Vorles Châtillon-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Le Bourgeois Gentilhomme 38e Estivale de la Compagnie des Gens

L’événement Le Bourgeois Gentilhomme 38e Estivale de la Compagnie des Gens Châtillon-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)