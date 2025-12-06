Le brame du cerf Rue de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Le brame du cerf

Rue de Boutissaint Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Yonne

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 07:00:00

fin : 2026-10-25 21:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le brame du cerf arrive au Parc de Boutissaint !

Du 26 septembre au 25 octobre 2026, le brame du cerf résonne au Parc de Boutissaint… et vous êtes invités à vivre ce spectacle magique !

Cette année, encore plus de choix pour profiter de l’expérience à votre rythme

Matinées pour les lève-tôt

Soirées pour les rêveurs

Avec ou sans restauration

En semaine ou le week-end

Les soirs en semaine les mardis, mercredis et jeudis de 19h30 à 21h30. Les soirées en week-end, vendredis et samedis de 19h00 à 21h30. Les matinées en week-end, les samedis et dimanches de 7h00 à 8h30.

Au programme une présentation conviviale pour tout savoir sur le cerf, puis une immersion en petits groupes au cœur de la forêt… Le moment parfait pour frissonner d’émotion à l’écoute de son puissant cri ! .

Rue de Boutissaint Parc Animalier de Boutissaint Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 18 18 info@boutissaint.com

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English : Le brame du cerf

L’événement Le brame du cerf Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe a été mis à jour le 2026-03-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !