Le bruit du blé avec Gaël Faure

Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 11.6 – 11.6 – EUR

11.6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00

fin : 2026-06-27 21:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Spectacle permaculturel et pluridisciplinaire, imaginé par Gaël Faure autour de l’œuvre de l’écrivain et poète Jean Giono, mêlant l’art littéraire à celui du chant et de la danse contemporaine.

Le bruit du blé est un spectacle placé sous le signe de la modernité, à l’image de l’écriture de l’auteur.

Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Gaël Faure?s permaculture and multidisciplinary show, based on the work of writer and poet Jean Giono, blends literary art with song and contemporary dance.

Le bruit du blé is a modern show, in the image of the author?s writing.

