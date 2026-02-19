Le bruit du blé avec Gaël Faure Chambray-lès-Tours
Le bruit du blé avec Gaël Faure
Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 11.6 – 11.6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Samedi 2026-06-27 19:00:00
fin : 2026-06-27 21:30:00
2026-06-27
Spectacle permaculturel et pluridisciplinaire, imaginé par Gaël Faure autour de l’œuvre de l’écrivain et poète Jean Giono, mêlant l’art littéraire à celui du chant et de la danse contemporaine.
Le bruit du blé est un spectacle placé sous le signe de la modernité, à l’image de l’écriture de l’auteur.
Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Gaël Faure?s permaculture and multidisciplinary show, based on the work of writer and poet Jean Giono, blends literary art with song and contemporary dance.
Le bruit du blé is a modern show, in the image of the author?s writing.
