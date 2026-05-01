Naucelle

Le Brunch des habitants

35 avenue de la gare Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le Brunch des habitants c’est quoi ? Un temps chaleureux et gourmand pour se rencontrer,

échanger et faire vivre notre territoire !

Chacun est invité à apporter un plat salé à partager… salades composées, tartes, cakes…à vos idées ! .

35 avenue de la gare Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr

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English :

What is the Residents’ Brunch? A warm and tasty time to meet,

and bring our region to life!

L’événement Le Brunch des habitants Naucelle a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)