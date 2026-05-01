Le Brunch des habitants Naucelle
Le Brunch des habitants Naucelle samedi 30 mai 2026.
Naucelle
Le Brunch des habitants
35 avenue de la gare Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le Brunch des habitants c’est quoi ? Un temps chaleureux et gourmand pour se rencontrer,
échanger et faire vivre notre territoire !
Chacun est invité à apporter un plat salé à partager… salades composées, tartes, cakes…à vos idées ! .
35 avenue de la gare Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 29 19 accueil@cscps.fr
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English :
What is the Residents’ Brunch? A warm and tasty time to meet,
and bring our region to life!
L’événement Le Brunch des habitants Naucelle a été mis à jour le 2026-05-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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