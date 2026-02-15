Marché Côté jardin

Naucelle-Gare Naucelle Aveyron

Dimanche 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Ne manquez pas le rendez-vous incontournable des amoureux de la nature et du jardinage le marché COTE JARDIN !

Ce rendez-vous incontournable de la saison printanière promet une journée placée sous le signe de la convivialité et de la découverte. Les exposants sont déjà invités à s’inscrire pour participer à cet événement qui met en valeur les produits locaux, les plants, les fleurs, les arbres et aussi l’artisanat et le savoir-faire,

Le marché débutera dès 9 heures et sera suivi à midi d’un marché gourmand, où visiteurs et gourmets pourront savourer une variété de délices achetés sur place

Des animations en cours de préparation sont également prévues tout au long de la journée pour divertir petits et grands.

Restez connectés pour plus d’informations sur les animations et la programmation sur les divers supports de communication de NAUCELLE, .

Naucelle-Gare Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 6 77 85 66 72 naucelle.actions@gmail.com

English :

Don’t miss the not-to-be-missed event for nature and gardening lovers: the COTE JARDIN market!

