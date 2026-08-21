Le Brunch des Paysans Bio, BRUNCH DES PAYSANS BIO, Baie-Mahault

Informations pratiques

Le Brunch des Paysans Bio Dimanche 20 septembre, 08h00 BRUNCH DES PAYSANS BIO Guadeloupe

Payant : 45 euros tout compris ou à la carte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’association des paysans Bio du territoire s’est engagée à faire découvrir les produits anciens et actuels à travers un brunch original autour d’un ingrédient mystère.

Des ateliers de découvertes culinaires sous toutes ses formes vous seront proposés.

Les jardins bio réunis c’est aussi la boutique des agriculteurs et agro-transformateurs de la Guadeloupe où vous pourrez retrouver ou découvrir les produits bio certifiés.

BRUNCH DES PAYSANS BIO RUE LEONTINE BALTA 97122 BAIE-MAHAULT Baie-Mahault 97122 Guadeloupe Guadeloupe +590.690.431.539 [{« type »: « phone », « value »: « 0690.43.15.39 »}] Les Jardins bio Réunis est un show- room des agriculteurs bio de la Guadeloupe depuis 2020

Les jardins bio réunis c’est aussi la boutique des agriculteurs et agro-transformateurs de la Guadeloupe

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