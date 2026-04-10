Le cabaret de Madame ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Mercredi 10 juin, 20h30 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de Pleins Feux. Le Cabaret de Madame, d’après “Music-hall” de Jean-Luc Lagarce par l’atelier En bonne compagnie, encadré par la cie 3e Acte; Cabaret théâtral

Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !

Le Cabaret de Madame, d’après “Music-hall” de Jean-Luc Lagarce | par l’atelier En bonne compagnie, encadré par la cie 3e Acte | Cabaret théâtral

La maîtresse des lieux tire sa révérence. En loge, toute l’équipe chante, danse, raconte la vie de cabaret sous forme de numéros pour lui rendre hommage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-10T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-10T22:00:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/le-cabaret-de-madame-pleins-feux-mer-10-juin-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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