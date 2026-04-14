Le cabaret de Madame, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes
Le cabaret de Madame, ADEC / Maison du Théâtre amateur, Rennes mercredi 10 juin 2026.
Le cabaret de Madame Mercredi 10 juin, 20h30 ADEC / Maison du Théâtre amateur Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T20:30:00+02:00 – 2026-06-10T22:00:00+02:00
Dans le cadre de Pleins Feux, les ateliers de l’ADEC sur scène !
Le Cabaret de Madame, d’après “Music-hall” de Jean-Luc Lagarce | par l’atelier En bonne compagnie, encadré par la cie 3e Acte | Cabaret théâtral
La maîtresse des lieux tire sa révérence. En loge, toute l’équipe chante, danse, raconte la vie de cabaret sous forme de numéros pour lui rendre hommage.
ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/le-cabaret-de-madame-pleins-feux-mer-10-juin-a-20h30 »}]
Dans le cadre de Pleins Feux. Le Cabaret de Madame, d’après “Music-hall” de Jean-Luc Lagarce par l’atelier En bonne compagnie, encadré par la cie 3e Acte; Cabaret théâtral Théâtre
Adec
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