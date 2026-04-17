Le cabaret des ballooneurs Saint-Mard-de-Réno
Le cabaret des ballooneurs Saint-Mard-de-Réno dimanche 3 mai 2026.
Saint-Mard-de-Réno
Le cabaret des ballooneurs
Salle des fêtes Saint-Mard-de-Réno Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 16:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Le cabaret des ballooneurs organisé par Les Allumeurs de rêves, en partenariat avec le comité des fêtes de Saint-Mard-de-Réno.
Spectacle sous forme de cabaret mêlant différentes disciplines artistiques tel que numéros de magie, d’hypnose, de jonglage, de ballons…
Le tout au profit d’une association caritative. Celle qui a été choisie cette année est Les P’tits Doudous.
Buvette, tombola gonflée, vente aux enchères, animations. .
Salle des fêtes Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie
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English : Le cabaret des ballooneurs
L’événement Le cabaret des ballooneurs Saint-Mard-de-Réno a été mis à jour le 2026-04-17 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE