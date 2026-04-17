Saint-Mard-de-Réno

Le cabaret des ballooneurs

Salle des fêtes Saint-Mard-de-Réno Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 16:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Le cabaret des ballooneurs organisé par Les Allumeurs de rêves, en partenariat avec le comité des fêtes de Saint-Mard-de-Réno.

Spectacle sous forme de cabaret mêlant différentes disciplines artistiques tel que numéros de magie, d’hypnose, de jonglage, de ballons…

Le tout au profit d’une association caritative. Celle qui a été choisie cette année est Les P’tits Doudous.

Buvette, tombola gonflée, vente aux enchères, animations. .

Salle des fêtes Saint-Mard-de-Réno 61400 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Le cabaret des ballooneurs

L’événement Le cabaret des ballooneurs Saint-Mard-de-Réno a été mis à jour le 2026-04-17 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE