Le Cabaret des Gens Aiglepierre
Le Cabaret des Gens Aiglepierre mardi 2 juin 2026.
Aiglepierre
Le Cabaret des Gens
Bar de la Grange Aiglepierre Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-05 20:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Une chanson que vous aimez, quelques répétitions sans pression, puis une vraie scène, des musicien·nes, de la lumière lors de la journée festive d’Aiglepierre.
Plusieurs dates pour les ateliers répétitions, permanence.
Ateliers (dès 13 ans) sur inscription .
Bar de la Grange Aiglepierre 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediation@lemoulinjura.fr
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English : Le Cabaret des Gens
L’événement Le Cabaret des Gens Aiglepierre a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA