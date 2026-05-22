Aiglepierre

Le Cabaret des Gens

Bar de la Grange Aiglepierre Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 18:00:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Une chanson que vous aimez, quelques répétitions sans pression, puis une vraie scène, des musicien·nes, de la lumière lors de la journée festive d’Aiglepierre.

Plusieurs dates pour les ateliers répétitions, permanence.

Ateliers (dès 13 ans) sur inscription .

Bar de la Grange Aiglepierre 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediation@lemoulinjura.fr

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English : Le Cabaret des Gens

L’événement Le Cabaret des Gens Aiglepierre a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA