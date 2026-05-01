Aiglepierre

Marionnettes habitables

Salle des Fêtes Aiglepierre Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-06-01 2026-06-02

Apprenez à manipuler, donner vie et faire défiler une marionnette lors d’une journée festive, les ateliers de répétitions 27 mai, 28 mai, 29 mai, 01 juin et 02 juin de 18h à 20h

Ateliers (dès 15 ans) sur inscription .

Salle des Fêtes Aiglepierre 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediation@lemoulinjura.fr

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English : Marionnettes habitables

L’événement Marionnettes habitables Aiglepierre a été mis à jour le 2026-05-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA