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Le cadre, ce détail qui change tout!, Musée d’art et d’histoire, Genève

Le cadre, ce détail qui change tout!, Musée d’art et d’histoire, Genève

Le cadre, ce détail qui change tout!, Musée d’art et d’histoire, Genève mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire

Adresse : Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève

Ville : 1205 Genève

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Prix libre, sur réservation

Le cadre, ce détail qui change tout! Mercredi 10 juin, 15h00 Musée d’art et d’histoire

Prix libre, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

On les remarque à peine, pourtant il y en a partout dans le musée. Les cadres sont indissociables des tableaux accrochés aux murs. Mais un cadre, à quoi ça sert? Certains sont-ils faits en or? Comment les choisit-on? Viens te mettre dans la peau d’un encadreur ou d’une encadreuse et découvre les secrets de ce détail qui change tout.
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de groupes, veuillez écrire à adp-mah@geneve.ch.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/content# »}] [{« link »: « mailto:adp-mah@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Mercredi Family

DR

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