Le café de l’imaginaire, Bibliothèque du Châtelet, Rouen

Le café de l’imaginaire Samedi 30 mai, 14h00 Bibliothèque du Châtelet Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Nous vous proposons un café de l’imaginaire pour échanger autour de vos coups de cœur issus des littératures de l’imaginaire. Ce moment de convivialité sera aussi l’occasion de nous faire part de vos attentes et remarques autour de l’acquisition et de la valorisation du fonds.

Bibliothèque du Châtelet Place de Châtelet, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Châtelet / Lombardie / Sapins Seine-Maritime Normandie

