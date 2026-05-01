Le Cafétélire Médiathèque Bourbriac

Bourbriac

Le Cafétélire

Médiathèque 11 Place du Centre Bourbriac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre de ses animations, la Médiathèque-Ludothèque vous propose Le Cafétélire. Moment convivial autour d’un café, d’un thé ou d’une tisane. Venez avec ou sans livre ! .

Médiathèque 11 Place du Centre Bourbriac 22390 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 43 07 10

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English :

L’événement Le Cafétélire Bourbriac a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol