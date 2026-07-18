Le Calendrier de l’Avant Férias Dax
vendredi 24 juillet 2026 · Dax
Informations pratiques
Dax
Le Calendrier de l’Avant Férias
Dax Centre-ville Dax Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:30:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Le Calendrier de l’Avant Férias est de retour !
Du 24 juillet au 8 août 2026, faites vos achats chez les commerçants participants du centre-ville de Dax et tentez votre chance !
Obtenez un bulletin de participation lors de vos achats, déposez-le dans l’urne Place des Carmes et participez aux tirages au sort quotidiens.
Chaque jour, de nombreux gagnants seront récompensés !
Une belle occasion de soutenir le commerce local tout en vous faisant plaisir… Bonne chance à toutes et à tous ! .
Dax Centre-ville Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 57 30 daxatou@wanadoo.fr
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English : Le Calendrier de l’Avant Férias
L’événement Le Calendrier de l’Avant Férias Dax a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Grand Dax
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