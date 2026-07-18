Informations pratiques

Dax

Le Calendrier de l’Avant Férias

Dax Centre-ville Dax Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:30:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le Calendrier de l’Avant Férias est de retour !

Du 24 juillet au 8 août 2026, faites vos achats chez les commerçants participants du centre-ville de Dax et tentez votre chance !

Obtenez un bulletin de participation lors de vos achats, déposez-le dans l’urne Place des Carmes et participez aux tirages au sort quotidiens.

Chaque jour, de nombreux gagnants seront récompensés !

Une belle occasion de soutenir le commerce local tout en vous faisant plaisir… Bonne chance à toutes et à tous ! .

Dax Centre-ville Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 90 57 30 daxatou@wanadoo.fr

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English : Le Calendrier de l’Avant Férias

L’événement Le Calendrier de l’Avant Férias Dax a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Grand Dax