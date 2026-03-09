Le Calibert fait sa rentrée Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Le Calibert fait sa rentrée

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Septembre résonne avec rentrée . Présentation de la saison culturelle du Calibert, en partenariat avec Le Festival du Rire d’Yssingeaux. 19h petite restauration.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 calibertenscene@gmail.com

English :

September resonates with rentrée . Presentation of Calibert’s cultural season, in partnership with Le Festival du Rire d’Yssingeaux. 7pm light refreshments.

