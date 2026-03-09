Le Calibert fait sa rentrée Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Le Calibert fait sa rentrée Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 12 septembre 2026.
Le Calibert fait sa rentrée
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Septembre résonne avec rentrée . Présentation de la saison culturelle du Calibert, en partenariat avec Le Festival du Rire d’Yssingeaux. 19h petite restauration.
.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 calibertenscene@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
September resonates with rentrée . Presentation of Calibert’s cultural season, in partnership with Le Festival du Rire d’Yssingeaux. 7pm light refreshments.
L’événement Le Calibert fait sa rentrée Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon