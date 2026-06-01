Le carembault repair café organise son 19e événement, Salle Paul Hemery, Phalempin

Le carembault repair café organise son 19e événement Samedi 6 juin, 09h00 Salle Paul Hemery Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Réparation gratuite, accompagné d’un café, par des bénévoles de petit électroménager, matériel informatique, Hi-fi, vélo, matériel de jardin, couture, etc…

Ouvert à toutes et à tous

Salle Paul Hemery 6 Rue Léon Blum, 59133 Phalempin Phalempin 59133 Nord [{« type »: « email », « value »: « carembaultrepaircafe@gmail.com »}] Accès grille verte entre l’église et la boulangerie, au rez-de-chaussée

Le 6 juin 2026, à Phalempin, le 19e repair café est organisé réparation bénévoles

Laurent Loquet