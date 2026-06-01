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Le carembault repair café organise son 19e événement, Salle Paul Hemery, Phalempin

Le carembault repair café organise son 19e événement, Salle Paul Hemery, Phalempin

Le carembault repair café organise son 19e événement, Salle Paul Hemery, Phalempin samedi 6 juin 2026.

Lieu : Salle Paul Hemery

Adresse : 6 Rue Léon Blum, 59133 Phalempin

Ville : 59133 Phalempin

Département : Nord

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Le carembault repair café organise son 19e événement Samedi 6 juin, 09h00 Salle Paul Hemery Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Réparation gratuite, accompagné d’un café, par des bénévoles de petit électroménager, matériel informatique, Hi-fi, vélo, matériel de jardin, couture, etc…
Ouvert à toutes et à tous

Salle Paul Hemery 6 Rue Léon Blum, 59133 Phalempin Phalempin 59133 Nord [{« type »: « email », « value »: « carembaultrepaircafe@gmail.com »}] Accès grille verte entre l’église et la boulangerie, au rez-de-chaussée
Le 6 juin 2026, à Phalempin, le 19e repair café est organisé réparation bénévoles

Laurent Loquet

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