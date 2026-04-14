Visite du jardin de la citadelle, jardin de la citadelle 9 bis rue du plouick 59133 phalempin, Phalempin

Visite du jardin de la citadelle 6 et 7 juin jardin de la citadelle 9 bis rue du plouick 59133 phalempin Nord

3€ par personne – gratuit -15 ans et étudiants en horticulture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite commentée du jardin. Collection d’outils de jardin, agapanthes et légumes perpétuels.

Jardin d’agrément, potager, verger et espaces odorants.

Informations sur l’histoire des plantes.

jardin de la citadelle 9 bis rue du plouick 59133 phalempin 9 bis rue du plouick 9133 phalempin Phalempin 59133 Nord Hauts-de-France 0673564786 Jardin créé en 1988. Biodiversité, collections d’agapanthes, de légumes perpétuels et de livres de jardin.

Jardin des 4 saisons, primé au Concours National des Jardins Potagers et par la Société Nationale d’Horticulture de France (SNHF). Se garer dans la rue puis accès par une allée

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Leboeuf Yann