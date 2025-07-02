Le carnaval baroque Compiègne

Le carnaval baroque Compiègne vendredi 16 janvier 2026.

Le carnaval baroque

Place Briet d’Aubigny Compiègne Oise

Tarif : 17 – 17 – 23

17

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Le temps d’une soirée, l’Espace Jean Legendre fait un saut dans le temps, et atterrit dans une Rome baroque où la fête bat son plein ! À travers un carnaval italien rocambolesque, acrobates, chanteurs et musiciens défilent et nous offrent un spectacle unique qui comblera petits et grands.

Avant l’entrée en Carême, les habitants de Rome s’adonnaient à dix jours de festin, de fête et d’excès. Lors de ce carnaval démesuré, les banquets gargantuesques donnés en fanfare par la noblesse résonnent dans les palais. Dans la rue, la foule s’adonne à des spectacles d’acrobates et de jongleurs, courses de bossu et scènes improvisées de la commedia dell’arte.

C’est avec brio que Vincent Dumestre et Cécile Roussat donnent vie à cette fête carnavalesque, dans une atmosphère de bouffonneries, de plaisirs et de passions. Une vingtaine d’artistes nous emmènent des dîners bourgeois excentriques à d’impressionnantes scènes de rues. Au carrefour de la musique baroque et des arts du cirque, cette fresque joyeuse et virevoltante est une explosion de couleurs et de sons réjouissants, où la fête ne s’arrête jamais.

Tous ces épisodes extravagants se déroulent au son de musiques et d’airs italiens célèbres où inédits du XVIIe siècle, répertoire qui a fait la renommée du Poème Harmonique. Les animations de rues quant à elles sonneront au rythme endiablé de chaconnes et tarentelles. Un programme idéal pour parfaire ce tableau vivant haut en couleur qui promet de nous en mettre plein les yeux et les oreilles. 17 .

Place Briet d’Aubigny Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 92 76 76 billetterie@theatresdecompiegne.com

