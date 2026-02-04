LE CARNAVAL DE TOULOUSE

CENTRE-VILLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:30:00

fin : 2026-03-14 00:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Temps fort du Carnaval de Toulouse, le Grand Défilé est de retour ! Venez partager un grand moment collectif et convivial et retrouvez les chars et ensembles défilants d’ici et d’ailleurs.

Qu’il pleuve ou sous un soleil radieux, la Parades des Cocus émerveille petits et grands.

Au programme 35 chars et ensembles défilants, batucadas entraînantes, danseurs, groupes folkloriques et fanfares rythment la soirée. Composition du cortège bientôt en ligne.

Parcours

Boulevard d’Arcole > Boulevard Strasbourg > Jean Jaurès > Ramblas Jean Jaurès.

Étapes bientôt en ligne.

Dress code pour les participants

Comme le veut la tradition, sortez votre plus bel habit de lumière… en rose !

La ville vibre au rythme du carnaval, dans une ambiance populaire et festive à partager sans modération ! .

CENTRE-VILLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie asso.lecocu@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A highlight of the Toulouse Carnival, the Grand Défilé is back! Come and share a great collective moment of conviviality, and meet the floats and parade ensembles from here and abroad.

L’événement LE CARNAVAL DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2026-02-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE