Le Carré Curial, Hôtel de Cordon, Chambéry

Informations pratiques

Le Carré Curial 19 et 20 septembre Hôtel de Cordon Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Après avoir exploré l’exposition « Détours vers le futur » à l’Hôtel de Cordon, poursuivez votre découverte en déambulant dans le quartier du Carré Curial.

Vous y apprendrez comment cette ancienne caserne s’est progressivement transformée pour devenir un véritable pôle culturel et un lieu incontournable de la vie nocturne chambérienne. Pourtant, le visage du quartier aurait pu être bien différent : plusieurs projets d’aménagement ont été proposés au fil du temps, sans jamais être réalisés. Laissez-vous guider et imaginez avec nous ce qu’aurait pu devenir ce site chargé d’histoire.

Hôtel de Cordon 71, rue Saint-Réal, 73000 Chambéry Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes http://www.chambery.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.chambery.fr/ »}]

Après avoir exploré l’exposition « Détours vers le futur » à l’Hôtel de Cordon, poursuivez votre découverte en déambulant dans le quartier du Carré Curial.

© Ville d’art et d’histoire de Chambéry