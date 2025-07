L’envahissement de l’être (danser avec Duras), spectacle de Thomas Lebrun au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

L’envahissement de l’être (danser avec Duras), spectacle de Thomas Lebrun au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris mercredi 28 janvier 2026.

Danser avec Duras, pour elle, grâce à elle ! Thomas Lebrun évoque la grande romancière, en gestes poétiques et en facéties bien inspirées. Un délicieux (auto-)portrait sur fond de conversations avec Bernard Pivot, dansé avec une délicatesse infinie.

« Comment voulez-vous que je me décrive ? Les portraits de moi, c’est les autres qui peuvent les faire ! » Marguerite Duras répond à Jean-Marc Turine (sur France Culture). Et son phrasé, c’est déjà de la musique. Depuis longtemps, Thomas Lebrun ne cesse d’écouter un recueil d’interviews radiophoniques de Marguerite Duras, enregistrées par l’INA sur plusieurs décennies : « Elle y partage des moments de vie, son regard sur la société, son rapport à la musique, sa vision de la création… ».

Thomas Lebrun capte les vibrations subtiles de l’écrivaine, se laisse envahir par cette personnalité hors du commun et lui répond par sa propre présence, son regard et ses gestes, en allant au bout du dépouillement. Et le portrait qu’on voit est peut-être celui du chorégraphe lui-même qui dévoile toute sa sensibilité dans l’art d’évoquer l’autre à travers sa propre danse. Aussi Thomas Lebrun invite les plus intimes des émotions à monter doucement à la surface, sur des chansons et musiques sublimes (Jeanne Moreau, The Who, Schubert…) et sous la magie d’éclairages en clair-de-lune. Quand il se glisse dans quelque personnage durassien, il sait en plus nous amuser, grâce à une autodérision à toute épreuve !

Ce spectacle a reçu le Grand Prix du Meilleur spectacle chorégraphique de la saison 2023 du Syndicat Professionnel de la Critique Théâtre, Musique et Danse.

En partenariat avec le festival Faits d’hiver.www.faitsdhiver.com

Atelier autour du spectacle avec Thomas Lebrun

Vendredi 30 janvier 2026 de 19h à 21h / Salle de spectacle

Adultes, tous niveaux

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€ (22€ avec la Carte Carreau)

Réservez en cliquant ici !

Avec des moments d’une drôlerie irrésistible et d’autres d’une sensibilité bouleversante, le chorégraphe danseur se confie jusqu’à ce moment d’incarnation invraisemblable où, physiquement, il fait apparaître l’autrice sur le plateau. Sidérant. La Scène,

Thomas Lebrun danse avec la voix de Marguerite Duras, livrant un hommage délicat et facétieux où la poésie du geste rencontre l’esprit de l’écrivaine.

Le jeudi 29 janvier 2026

de 19h30 à 20h40

Le mercredi 28 janvier 2026

de 19h30 à 20h40

payant

De 11 à 22 euros.

Tout public.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

